Michelin : va fermer l'usine de Bamberg en Allemagne

25/09/2019 | 13:26

Le groupe a annoncé sa décision de cesser l'activité de l'usine de Bamberg en Allemagne d'ici début 2021. Cette usine compte 858 salariés.



Le site de Bamberg produit majoritairement des pneumatiques Premium pour les véhicules de tourisme de dimension 16 pouces. ' Ce segment de marché se caractérise à la fois par une forte baisse de la demande globale et par une concurrence extrêmement forte des fabricants asiatiques '.



' Michelin proposera un dispositif complet et personnalisé pour chacun des employés du site, comprenant notamment le recours à une société de transfert, des mesures de départ anticipés à la retraite, ainsi que des mesures d'aide à la mobilité interne et externe ' indique la direction.



Pour financer cette opération, le groupe Michelin enregistrera une provision d'environ 167 millions d'euros en charges non récurrentes dans ses comptes consolidés au 31 décembre 2019.



