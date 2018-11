Michelin : va fermer le site de Dundee

06/11/2018 | 08:01

Michelin fait part de son intention de fermer d'ici mi-2020 le site de Dundee, au Royaume-Uni, produisant des pneumatiques à la marque Michelin en dimension 16 pouces et 'confronté ces dernières années à de graves difficultés'.



Il explique que 'l'accélération de la transformation du marché rend l'outil industriel inadapté' et que 'sa conversion n'est pas financièrement tenable'. Désormais, sa priorité est 'd'apporter aux 845 salariés de l'usine le soutien le plus efficace possible'.



Pour financer cette opération, le fabricant français de pneumatiques indique qu'il enregistrera une provision d'environ 155 millions d'euros en charges non récurrentes dans ses comptes consolidés au 31 décembre 2018.



