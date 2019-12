Michelin : vend sa plateforme de réservation de restaurants à LaFourchette

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Michelin a annoncé mardi la signature d'un accord de cession de sa plateforme de réservation de restaurants Bookatable à LaFourchette, pour un montant non communiqué.

Cette acquisition permet à LaFourchette, filiale du groupe américain Tripadvisor, de renforcer sa présence européenne et de s'implanter dans 5 nouveaux pays: le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande et la Norvège, ont précisé les sociétés dans un communiqué.

Michelin a par ailleurs signé un partenariat avec TripAdvisor afin de mettre à disposition des visiteurs du site de réservation de voyages les recommandations du Guide Michelin.

"Avec plus de 120 ans d'expérience dans la réalisation de guides gastronomiques et la recommandation de restaurants basée sur l'appréciation d'inspecteurs et d'experts indépendants, ce partenariat stratégique entre Michelin et TripAdvisor offrira une visibilité sans précédent aux établissements référencés dans le Guide Michelin, à travers le monde", a commenté Scott Clark, membre du comité exécutif du groupe Michelin, cité dans un communiqué.

Les modalités de ce partenariat n'ont pas été dévoilées.

