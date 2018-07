Michelin : Bryan Garnier reste à 'achat'

24/07/2018 | 09:49

Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 146 euros sur Michelin, jugeant que le rapport rendement-risque parait plutôt attractif au cours de Bourse actuel.



'Michelin a dévoilé hier soir une performance en ligne avec les attentes du marché, en dépit d'un fort vent contraire de changes. Comme prévu la croissance organique des ventes et du profit opérationnel est venue d'effets mix-prix et de l'activité spécialités', note le broker.



L'intermédiaire financier pointe aussi que les objectifs pour 2018 ont été réitérés par le géant français des pneumatiques, 'impliquant une forte croissance à attendre au second semestre sur le profit opérationnel et les résultats'.



