Michelin : Credit suisse abaisse sa cible à 96 euros

24/10/2018 | 10:50

Credit suisse a fait le point ce matin sur l'action du pneumaticien français Michelin, dont la publication trimestrielle a été vertement sanctionnée la semaine passée. Toujours neutres sur le dossier, les analystes ont abaissé leur odc de 114 à 96 euros (- 15,8%).



La publication trimestrielle à laquelle Michelin s'est livré la semaine dernière comportait plusieurs volets. Tout d'abord, le groupe a réduit 'significativement' ses prévisions de croissance des volumes pour les marchés dits SR1 (les pneus pour véhicules de tourisme) et SR2 (camions), et 'modérément' pour le SR3 (les pneus de spécialités, miniers et aéronautiques par exemple). En cause : 'un net ralentissement des marchés mondiaux, notamment de la Chine et de l'Europe' qui est survenu à la fin du T3 et au début du T4, commente Credit suisse.



Certes, Michelin a à l'occasion affiné ses propres prévisions de résultats 'car les anticipations du consensus étaient trop élevées'. 'La nouvelle 'guidance' se situe environ 11% au-dessous des prévisions d'IBES' avant la publication, rapporte une note. Credit suisse a donc réduit ses prévisions de résultat d'exploitation de 5 à 7% pour la période courant de 2018 à 2020, d'où la baisse de l'objectif de cours.









