Michelin : Invest Securities relève son objectif de cours

24/07/2018 | 09:41

L'analyste Invest Securities annonce ce jour relever son objectif de cours sur le titre Michelin, qui passe de 106 à 114 euros, au lendemain de la publication des résultats semestriels du groupe.



'Si la publication S1 2018 montre bien la pression subie par le groupe dans ses activités SR1 et SR2 (en croissance et en marges), les activités SR3 sont la surprise de cette publication avec son accélération confirmée et une marge d'EBITA qui compense les érosions de SR1 et SR2', retient Invest Securities.



'Les acquisitions de Fenner Plc et Camso vont amplifier ce levier à partir du S2 2018 et en année pleine sur 2019. Nous relevons nos estimations 2018/19/20e avec une cible d'EBITA groupe 2020 de 3 765mE, au-dessus de la guidance maintenue à 3 500E malgré le relèvement des objectifs de FCF à 1 600mE vs 1 400mE.'



L'opinion de l'analyste, relevée à Neutre il y a deux semaines, est pour sa part inchangée.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.