Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 28 mai (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris. * THALES - Credit Suisse relève sa recommandation à "neutre" contre "sous-performer" et remonte l'objectif de cours à 78 euros contre 75 euros. * TF1 - JPMorgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et remonte l'objectif de cours à 7 euros contre 6,10 euros. * M6 - JPMorgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et remonte l'objectif de cours à 12,90 euros contre 11,70 euros. * BNP PARIBAS - HSBC abaisse l'objectif de cours à 41 euros contre 45 euros. * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - HSBC abaisse l'objectif de cours à 14 euros contre 20 euros. * MICHELIN - Citigroup relève l'objectif de cours à 96 euros contre 84 euros. (Service Marchés)