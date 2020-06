Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 10 juin (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris. * MICHELIN - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et relève l'objectif de cours à 105 euros contre 90 euros. * VALEO - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et relève l'objectif de cours à 30 euros contre 15 euros. * AMUNDI - Société Générale entame son suivi avec une recommandation à "achat" et un objectif de cours à 78,50 euros. * TECHNIPFMC - Redburn reprend son suivi avec une recommandation à "achat". * TIKEHAU CAPITAL - Société Générale entame son suivi avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours à 26 euros. * WENDEL - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "achat" et relève l'objectif de cours à 98 euros contre 94 euros. * ELIOR - Bernstein abaisse sa recommandation à "sous-performance". (Service Marchés)