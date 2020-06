Michelin : Les groupes Matmut et Michelin renforcent leur partenariat en faveur d'une route plus sûre

,

Communiqué de presse

Le 24 juin 2020

Les groupes Matmut et Michelin renforcent leur partenariat en faveur d'une route plus sûre

A quelques jours des premiers départs en vacances et de l'augmentation du trafic sur les routes, les groupes Matmut, acteur engagé de la lutte contre l'insécurité routière et Michelin, leader de la mobilité durable, renforcent leur partenariat. La démarche exploratoire, Matmut Connect Auto, initiée en 2018, visant à œuvrer à la réduction des accidents de la route, s'intensifie cette année. D'une première phase regroupant 2 000 assurés choisissant de bénéficier de conseils de conduite personnalisés, l'expérimentation s'élargit à 10 000 automobilistes. Grâce à un tout nouveau boitier solaire de télématique sur le véhicule et une application dédiée, l'expérimentation souhaite observer et mesurer la corrélation entre scores de conduite et sinistralité.

Les sociétaires de la Matmut au cœur d'un dispositif de prévention des risques routiers

« Rendre la route plus sûre », c'est l'ambition du groupe Matmut et de son partenaire Michelin depuis le lancement en avril 2018 de Matmut Connect Auto. Acteur engagé de la lutte contre l'insécurité routière, le groupe Matmut assure aujourd'hui plus de 2,8 millions de véhicules en France.

C'est donc naturellement qu'il s'est tourné vers Michelin, leader de la mobilité durable, et qui contribue au partenariat avec l'apport de DDI (Driving Data to Intelligence). Créée en 2015, l'offre DDI repose sur la captation, le traitement et l'analyse des données de conduite. DDI anime également une communauté de conducteurs volontaires engagés au profit de l'amélioration de la sécurité routière : la Better Driving Community.

Une deuxième phase du partenariat afin d'affiner les résultats sur un échantillon plus large d'assurés volontaires du Groupe Matmut, passant de 2 000 à 10 000 automobilistes.*

L'expérience, construite autour de la technologie et l'expertise de DDI, repose sur un boîtier connecté captant des données précises sur la conduite, et une application mobile restituant un score et des conseils personnalisés à l'assuré. Trois indicateurs principaux sont analysés : l'allure, l'anticipation et l'adaptabilité du conducteur.

Cette nouvelle étape de l'expérience vise à confronter les modèles établis lors de la première phase à davantage de situations de conduite, d'améliorer encore le diagnostic de conduite mis à disposition des sociétaires du groupe Matmut et prodiguer des conseils aux meilleurs moments si la conduite se dégrade. Le but étant d'œuvrer concrètement en faveur de la réduction des accidents de la route.

Pour ce faire, la deuxième phase étendue en nombre d'automobilistes, bénéficie d'une nouvelle technologie de boitier solaire, plus facile à installer et bénéficiant d'une autonomie importante. Tous les véhicules sont ainsi éligibles à l'expérience. Les assurés bénéficient également d'une application qui évolue. Enrichis des enseignements de la première phase, les scores de conduite sont affinés, simplifiés et rendus plus lisibles. Les conseils de l'application couvrent plus de contextes et de situations de conduite et deviennent plus personnalisés et engageants avec Le développement de notifications.

En savoir plus sur le sujet : matmut.fr/assurance/auto/service/matmut-connect-auto-phase-2

* Participation à l'expérience réservée aux 10 000 participants inscrits titulaires auprès du Groupe Matmut d'un contrat Auto en cours de validité, dans les limites et conditions prévues aux Conditions Générales d'Utilisation

Détail des offres sur matmut.fr ou en Agences

Commentant le lancement de la phase 2 du dispositif Matmut Connect Auto, Olivier Requin, Directeur Général Adjoint Assurance IARD du Groupe Matmut a déclaré : « Notre partenariat avec le groupe Michelin valorise des éléments essentiels de l'identité du groupe Matmut. La prévention des risques fait partie de notre chaîne de valeur. Dans la phase 2 de Matmut Connect Auto, il s'agit d'aller encore plus loin dans l'analyse de la corrélation entre les scores de conduite, induits par les comportements au volant, les conseils prodigués et la sinistralité. »

Sophie Foucque, Directrice Générale de DDI a quant à elle indiqué : « Matmut Connect Auto rassemble le groupe Michelin et le groupe Matmut autour d'une même mission, au cœur de nos valeurs respectives : garantir la sécurité des automobilistes. Avec cette nouvelle phase, nous renforçons avec Matmut, un partenariat évolutif et innovant. Cette expérience est une formidable opportunité d'aller plus loin dans la compréhension des comportements de conduite. Notre objectif est de réduire les risques routiers et de tendre vers une mobilité toujours plus sûre. »

A propos du Groupe Matmut

Avec plus de 3,9 millions de sociétaires et 7,4 millions de contrats d'assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le marché français de l'assurance. Il offre à tous - particuliers, professionnels, entreprises, associations - une gamme complète de produits d'assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et d'épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d'épargne, assurance vie…). Le Groupe Matmut compte aujourd'hui 6 300 collaborateurs. La SGAM Groupe Matmut a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2,2 milliards d'euros en 2019. Plus d'informations sur www.matmut.fr et presse.matmut.fr

A propos du Groupe Michelin

Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie plus de 127.000 personnes et exploite 69 usines de pneumatiques qui ensemble ont produit environ 200 millions de pneus en 2019. (www.michelin.com).

