05/06/2020 | 12:59

La CDC a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 1er juin, le seuil de 5% des droits de vote de Michelin et en détenir 4,99% du capital et 5,01% des droits de vote, suite à la réception d'actions Michelin à titre de collatéral par CNP Assurances que la CDC contrôle.



