MICROCHIP : les perspectives ne sont pas à la hauteur des attentes

Le fabricant américain de puces Microchip est attendu en repli à Wall Street en raison de perspectives décevantes. Il cible au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 1,51 milliard de dollars et une marge brute de 61,6% alors que Wall Street cible 1,59 milliard de dollars et 62,9%. Au premier trimestre, clos fin juin, le groupe technologique a généré un bénéfice net de 35,7 millions de dollars, soit 14 cents par action, contre 170,6 millions et 70 cents un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, il est ressorti à 1,61 dollar, soit 12 cents de mieux que le consensus.Ses revenus ont bondi de 24,7% à 1,21 milliard alors que le marché attendait 1,2 milliard de dollars.