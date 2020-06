Microchip Technology : plus optimiste sur ses objectifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fabricant américain de puces Microchip est attendu en hausse à Wall Street après avoir rehaussé son objectif trimestriel. Au deuxième trimestre, clos fin juin, il cible un chiffre d’affaires entre 1,247 et 1,326 milliard de dollars, soit au mieux stable et au pire en repli de 6% par rapport au trimestre précédent. Le groupe visait auparavant des revenus entre 1,194 et 1,3 milliard de dollars, soit en repli de 2% à 10%. Le bénéfice par action ajusté est prévu entre 1,35 et 1,53 dollar contre de 1,25 à 1,45 dollar précédemment.