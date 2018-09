L'allemand Exyte va s'introduire en Bourse de Francfort

Le groupe, propriété de l'homme d'affaires autrichien Georg Stumpf, précise que l'opération se fera sans émission d'actions nouvelles.

Des sources au fait du dossier estiment que le montant des actions placées en Bourse pourrait atteindre jusqu'à un milliard d'euros, valorisant Exyte entre 2,5 et trois milliards d'euros.

Exyte compte des clients dans les semi-conducteurs, l'électronique, la chimie, la pharmacie, l'énergie et l'informatique. Parmi eux figurent Infineon, ASML et Micron.

Pour l'exercice 2018, le groupe anticipe un chiffre d'affaires de plus de 3,5 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation ajusté de plus de 160 millions d'euros.

(Arno Schuetze; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Benoit Van Overstraete)