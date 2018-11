Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Micron Technology devrait être dans le rouge à l’ouverture des marchés américains. Selon le Financial Times, les autorités chinoises progresseraient de manière importante dans leur enquête sur des violations antitrust présumées de l’américain Micron et des sud-coréens Samsung Electronics et SK Hynix.