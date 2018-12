MICRON : forte déception sur les perspectives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fabricant de mémoires informatiques Micron est attendu en net repli à Wall Street en raison de perspectives décevantes. Pour le trimestre en cours, le groupe technologique cible un chiffre d'affaires compris entre 5,7 et 6,3 milliards de dollars pour un bénéfice par action, hors exceptionnels, de 1,65 à 1,85 dollar. Ces projections sont inférieures aux attentes du marché de 7,26 milliards de dollars et 2,39 dollars.Au premier trimestre, clos fin novembre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 3,29 milliards de dollars, soit 2,81 dollars par action, à comparer avec un profit net de 2,68 milliards de dollars, ou 2,19 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,97 dollars par action, inférieur de 2 cents au consensus FactSet. Ses ventes ont progressé de 16% à 7,91milliards de dollars alors que Wall Street attendait pour sa part 8 milliards de dollars.