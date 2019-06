MICRON : le management rassure sur les perspectives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fabricant de mémoires informatiques Micron est attendu en vive hausse à Wall Street grâce aux commentaires rassurants sur son activités fournis lors de la publication des résultats du troisième trimestre. Il a notamment indiqué avoir recommencé depuis 15 jours à livrer des produits au groupe chinois, Huawei, qui a été mis sur une liste noire par les Etats-Unis. S’agissant des perspectives du marché des mémoires DRAM, Micron prévoit une demande robuste au second semestre de l’année calendaire, comparée à un faible premier semestre.Au troisième trimestre, clos fin mai, Micron a généré un bénéfice net de 840 millions de dollars, soit 74 cents par action, contre respectivement 3,82 milliards de dollars et 3,10 dollars, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,05 dollar, bien supérieur au consensus s'élevant à 78 cents.Le chiffre d'affaires est tombé à 4,79 milliards de dollars contre 7,80 milliards de dollars un an plus tôt. Le marché ciblait 4,68 milliards de dollars.Le groupe cible au quatrième trimestre des revenus de 4,50 milliards de dollars, plus faibles que les attentes du marché : 4,56 milliards de dollars.