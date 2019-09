MICRON : les objectifs ne sont pas à la hauteur des attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fabricant de mémoires informatiques Micron est attendu en net repli à Wall Street en raison de prévisions décevantes pour le premier trimestre. Sur la période de trois mois débutée fin août, il vise en moyenne un revenu de 5 milliards de dollars et un bénéficie par action ajusté compris entre 39 cents et 53 cents, soit une prévision moyenne de 46 cents. Le marché cible respectivement 4,8 milliards de dollars et 53 cents." Nous sommes encouragés par les signes d'amélioration de la demande pour le secteur, mais nous sommes soucieux des incertitudes macroéconomiques et commerciales qui persistent à court terme ", a commenté son PDG, Sanjay Mehrotra.Au quatrième trimestre, clos fin août, Micron a généré un bénéfice net de 561 millions de dollars, soit 49 cents par action, contre respectivement 4,325 milliards de dollars et 3,56 dollars, un an auparavant.Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 56 cents, supérieur au consensus s'élevant à 51 cents. Le chiffre d'affaires est tombé à 4,87 milliards de dollars contre 8,44 milliards de dollars un an plus tôt. Le marché ciblait 4,59 milliards de dollars