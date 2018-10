David Meurisse Contributeur / Associé Surperformance Suivre David Meurisse A proximité d'un support moyen terme important Stratégie du 12/10/2018 | 16:29 achat En cours

Cours d'entrée : 42.57$ | Objectif : 47.75$ | Stop : 39.9$ | Potentiel : 12.17% La zone de soutien en données quotidiennes des 41.61 USD pourrait faciliter l'amorce d'un rebond pour Micron Technology.

Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 40.41 USD en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 41.61 USD.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Thomson-Reuters.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

