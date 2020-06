Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a relevé son objectif de cours de 65 dollars à 70 dollars et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Micron après l’annonce des résultats du troisième trimestre. Le bureau d’études explique qu’ils sont meilleurs que prévu grâce à une demande plus forte que prévu pour les mémoires pour les centres données et des prix plus élevés.