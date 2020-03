Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a abaissé son objectif de cours de 75 dollars à 70 dollars et reste à l'Achat sur Micron après l'annonce des résultats du deuxième trimestre. Au milieu d'une myriade d'inconnues sans précédent et d'indicateurs économiques déjà en récession, Micron a publié un bon trimestre et a dévoilé des perspectives solides, observe le bureau d'études.