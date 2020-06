MICRON : profits et perspectives supérieurs aux attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fabricant de mémoires informatiques Micron a présenté des résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, clos fin mai, Micron a généré un bénéfice net de 803 millions de dollars, soit 71 cents par action, contre respectivement 840 millions de dollars et 74 cents, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 82 cents, supérieur au consensus s'élevant à 75 cents. Le chiffre d'affaires a progressé à 5,438 milliards de dollars contre 4,788 milliards de dollars un an plus tôt. Le marché ciblait 5,27 milliards de dollars.Au quatrième trimestre, il vise en moyenne un revenu de 6 milliards de dollars et un bénéficie par action ajusté compris entre 1 dollar et 1,10 dollar, soit une prévision moyenne de 1,05 dollar. Le marché cible respectivement 5,46 milliards de dollars et 79 cents.