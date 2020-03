Micron : BPA supérieur aux attentes au 2e trimestre

26/03/2020 | 10:17

Micron Technology a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté de 517 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre 2019-20, soit un BPA de 45 cents, supérieur de huit cent à l'estimation moyenne des analystes.



Le fabricant de semi-conducteurs basé en Idaho a vu sa marge opérationnelle se contracter à 9,2%, contre 33,5% un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en baisse de près de 18% en rythme annuel, à 4,80 milliards de dollars.



Pour le trimestre en cours, la direction de Micron Technology déclare anticiper un BPA ajusté de 55 cents, à plus ou moins 15 cents près, ainsi qu'un chiffre d'affaires compris entre 4,6 et 5,2 milliards de dollars.



