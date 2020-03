Micropole : Euroland Corporate salue la cession de MLS

04/03/2020 | 10:24

Euroland Corporate réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 1,6 euro sur Micropole, qualifiant la cession par la société informatique de sa filiale Micropole Learning Solutions auprès de Le Pont de 'très bonne nouvelle'.



'Avec un chiffre d'affaires de trois millions d'euros et une rentabilité proche de zéro, Micropole se sépare d'une activité qui offrait peu de synergies avec le reste du groupe et dilutive pour la marge', explique l'analyste, qui ajuste ses attentes à la marge.



