Forte progression du chiffre d'affaires consolidé 2019 : 118,4 m (+ 8,3 % de croissance organique)

Croissance annuelle solide en 2019

Forte accélération sur le second semestre 2019

Poursuite du plan stratégique TARGET 21

En m€ chiffres consolidés non audités 2019 2018 Variation T1 29,0 27,5 + 5,5 % T2 28,4 27,0 + 5,2 % T3 28,2 25,0 + 12,8 % T4 32,8 29,9 + 10,0 % 118,4 109,3 + 8,3 %

Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, annonce avoir réalisé sur l'ensemble de l'année 2019, un chiffre d'affaires de 118,4 millions d'euros contre 109,3 millions d'euros sur la même période en 2018 soit une croissance de 8,3 % (7,3 % à périmètre et taux de change constants). Sur le quatrième trimestre 2019, le chiffre d'affaires s'établit à 32,8 millions d'euros, contre 29,9 millions d'euros enregistrés sur 2018, soit une croissance de 10,0 % (8,5 % à périmètre et taux de change constants).

Une croissance soutenue sur le quatrième trimestre

Comme anticipé, le quatrième trimestre a vu se poursuivre l'accélération du rythme de croissance du Groupe constatée au troisième trimestre. Micropole enregistre une croissance soutenue entièrement organique sur la zone Europe (qui regroupe toutes les activités en Europe hors Micropole Learning Solutions, ex-Micropole Institut).

Pour la France, toujours sur ce quatrième trimestre, la progression du chiffre d'affaires s'élève à 7,4 % ; cette dynamique traduit un excellent positionnement sur les créneaux porteurs autour des enjeux de la Data, ainsi qu'une bonne maîtrise de la gestion des talents. Sur les zones Belgique et Suisse, la progression, alimentée par le développement très rapide des offres Cloud, est de 22,8 % (19,9 % à périmètre et taux de change constants).

Ces performances sont en ligne avec les objectifs du plan stratégique TARGET 21 annoncé en septembre 2018, et le résultat du travail continu effectué sur les différents leviers opérationnels de l'ensemble des zones d'implantation du Groupe.

Une bonne dynamique annuelle sur toutes les zones

Concernant l'ensemble de l'exercice 2019, l'année a été marquée par la progression de l'activité de la zone Europe de 9,9 % à périmètre et taux de change constants.

En France, la croissance à périmètre constant s'établit à 7,4% ; l'activité a été portée par le lancement de nouvelles offres, notamment Go Cloud & Security, ainsi que les missions autour des solutions AWS et Azure.

En Suisse, l'activité (+ 7 % à taux de change constant) a été portée par les projets Data. Le lancement d'albert, la nouvelle agence du Groupe Micropole dédiée à l'écosystème Salesforce, a été annoncé en fin d'année.

Le Belux, doté d'un très fort potentiel de développement sur l'ensemble de ses activités et de ses zones d'implantation, marque une progression de 16,5 %, en forte accélération et portée par un positionnement précoce sur les offres de plateformes Cloud AWS ainsi que le début du développement de son activité en Flandres.

L'activité Micropole Learning Solutions et celle réalisée en Chine sont en recul sur la période. Toutefois, ces deux entités ont une contribution marginale ; l'impact de leur baisse ne représentant que - 0,4 % du chiffre d'affaires Groupe en 2019.

Concernant les effectifs, le Groupe a intégré 300 nouveaux consultants et ingénieurs facturables au cours de l'exercice 2019, portant l'effectif total à 1 200 collaborateurs à fin 2019.

Perspectives : confirmation du plan TARGET 21

Conformément à sa stratégie, le Groupe poursuivra en 2020 le déploiement de ses nouvelles offres autour de la Data, d'AWS, d'Azure, de Salesforce et de Go Cloud & Security.

Afin d'accompagner son développement sur un marché de l'emploi tendu, Micropole poursuit l'intensification de sa politique Marque Employeur, tournée vers le recrutement et la fidélisation des talents. Le Groupe recherche notamment, pour l'ensemble de ses implantations, des profils de consultants Métiers et d'experts Data pour la réalisation de ses nombreux projets et missions innovants.

Comme anticipé, les efforts menés sur la période auront un effet positif sur l'ensemble des indicateurs opérationnels, confirmant la stratégie et le positionnement du Groupe. Micropole réitère donc ses objectifs communiqués dans le plan TARGET 21, à savoir un positionnement focalisé sur l'innovation et la valeur ajoutée apportées à ses clients avec un résultat opérationnel courant supérieur à 8% à horizon 2021.

Prochain rendez-vous financier le 22 avril 2020 pour la publication des résultats annuels 2019.

