Groupe Micropole : ROC 2018 en progression de 28%

Levallois-Perret, le 10 avril 2019. Initié au second semestre 2018, le plan TARGET 21 se traduit déjà positivement sur les résultats annuels du Groupe. Le 4ème trimestre a notamment marqué une accélération notable du rythme de la croissance de l'activité, malgré la poursuite de la forte tension sur les ressources. Compte-tenu de cette progression et des perspectives favorables sur Q1 2019, Micropole réaffirme ses ambitions dans le cadre du plan TARGET 21, à savoir un positionnement axé sur l'innovation et la valeur ajoutée, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros et un résultat opérationnel courant supérieur à 8% à horizon 2021.

Micropole, groupe international en conseil et technologies innovantes, spécialisé en Digital Experience, Data Intelligence & Performance et Data Gouvernance & Architecture, a réalisé sur l'année 2018 un chiffre d'affaires de 109,3 millions d'euros contre 107,7 millions d'euros sur la même période en 2017*. A périmètre et taux de change constants, la progression est de 5%. Le résultat opérationnel courant affiche une forte progression (+28%) et s'établit à 4,6 millions d'euros. Cette évolution est principalement liée : A l'augmentation du positionnement prix, liée à une bonne reconnaissance sur ses marchés de la valeur ajoutée apportée par les offres du Groupe (en France : TJM IDF+5,9% et TJM régions à +4%).

Aux efforts de restructuration menés en 2017 (cessions d'activités, désinvestissements et rationalisations). Le résultat opérationnel a quant à lui doublé et atteint 3,0 millions d'euros, lié notamment à l'effet des restructurations menées en 2017, achevées en 2018. Cette bonne performance annuelle, qui a marqué une nette accélération sur le 4ème trimestre, particulièrement sur la zone Europe (activité Europe hors Micropole Learning Solutions), est le reflet : Du bon positionnement du Groupe, qui propose des solutions de transformation Digitale et Data à forte valeur ajoutée, en pointe sur ses marchés.

De l'innovation permanente des équipes R&D du Groupe autour de technologies permettant d'anticiper les futurs enjeux clients. Les investissements 2018 se sont notamment portés sur la création de l'Openground. Ce laboratoire d'innovation et vitrine technologique du groupe nous a permis de mener des travaux en particulier sur l'Intelligence Artificielle, via la reconnaissance faciale ou vocale, l'IOT, l'utilisation d'outils d'analyse comportementale et émotionnelle ou encore des développements autour de la Blockchain.

De la montée en puissance d'offres innovantes, créées autours de hubs de compétences en partenariat avec Amazon AWS, Microsoft Azure, Salesforce et Alibaba Cloud. Véritables accélérateurs de projets data, ces offres cloud rendent les solutions technologiques plus accessibles et apportent un vrai gain d'efficacité dans le traitement de l'ensemble des données.

Du travail continu initié dans le cadre de la mise en œuvre du plan TARGET 21, notamment sur les leviers opérationnels de l'ensemble des zones d'implantation du groupe que sont l'efficacité commerciale et opérationnelle, la stratégie RH et les nouveaux business model. Le résultat net part du groupe est positif et ressort à 1,1 million d'euros. Pour rappel, le résultat net 2017, avait été impacté défavorablement par un effet non récurrent lié à la minoration de certains impôts différés actifs. Au 31 décembre 2018, la trésorerie s'élève à 11,9 millions d'euros avec un endettement financier net à 12,3 millions d'euros, pour des capitaux propres de 49,2 millions d'euros. Malgré la tension permanente sur les ressources, l'année 2018 se caractérise par une activité recrutement particulièrement active, conduisant à l'intégration de près de 380 nouveaux collaborateurs sur l'année, conformément aux objectifs annoncés en début de période. Le Groupe a aussi renouvelé en 2018 ses certifications Happy at Work et Happy Trainees. Micropole poursuit l'accélération de sa politique Marque Employeur tournée vers le recrutement et la fidélisation des talents. Le Groupe recherche pour l'ensemble de ses implantations des profils de consultants Métiers et d'experts Data pour la réalisation de ses nombreux projets et missions innovants. Perspectives Le premier trimestre de l'exercice 2019 s'annonce favorable, soutenu par une bonne dynamique commerciale. Afin d'accompagner ses ambitions de développement, le Groupe a par ailleurs renforcé au premier trimestre son management avec les nominations au Comité Exécutif de Laëtitia Desfossés en tant que Directeur Général Finance, Stratégie & Développement, et de Anne-Flore Le Gal au poste de Directrice des Ressources Humaines. Prochain rendez-vous financier le mardi 14 mai 2019 pour la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019