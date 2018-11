Micropole, groupe international en conseil et technologies innovantes, spécialisé en Digital Experience, Data Intelligence & Performance et Data Gouvernance & Architecture, annonce avoir réalisé à l'issue du 3ème trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros, contre 24,1 millions d'euros enregistrés sur la même période en 2017*, soit une progression de 3,8%. En cumulé sur l'année 2018, le chiffre d'affaires s'établit à 79,5 millions d'euros contre 79,7 millions d'euros réalisés sur la même période en 2017*. Ce chiffre, conforme aux prévisions du Groupe, a été impacté par les cessions d'activités et désinvestissements intervenus sur 2017, dont notamment la cession de sa participation au sein de la société belge WeQan, la cession de l'activité de Toulouse qui représentait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine, et l'arrêt de l'activité commerciale d'Aix-en-Provence.

Sur le trimestre, à périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires progresse de 6,5%. Toujours à périmètre et taux de change constants, la croissance de la zone Europe (hors Micropole Institut) s'établit à 7,0%, marquant donc une progression soutenue des activités malgré une tension continue sur les ressources.

Au regard de l'activité actuelle, la croissance devrait se poursuivre sur la fin de l'année 2018, notamment sous l'effet des profondes transformations initiées sur la France ces derniers mois et au travail continu effectué sur les différents leviers opérationnels de l'ensemble des zones d'implantation du Groupe Micropole.

Par ailleurs, Micropole réitère ses objectifs communiqués dans le plan stratégique TARGET 21, à savoir un positionnement focalisé sur la valeur ajoutée avec un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros et un résultat opérationnel courant supérieur à 8% à horizon 2021.

(*) Chiffres retraités d'IFRS 15 entré en application au 1er janvier 2018. CA 2017 publié de 25,1M€ sur le trimestre, et de 83,2M€ en cumulé sur l'année 2017.

Prochain rv financier : Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2018 : 14 février 2019

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Digitale Experience, de la Data Intelligence & Performance et de la Data Governance & Architecture. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, le groupe accompagne ses clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à sa réalisation, et sur la formation. Micropole regroupe près de 1 250 consultants, experts métiers et ingénieurs, des #INNOVATIVE PEOPLE aux compétences complémentaires. Le groupe réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

