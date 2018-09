Micropole : MICROPOLE : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2018

La société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2018.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société MICROPOLE à l'adresse www.micropole.com, rubrique investisseurs.

Prochain rendez-vous financier le jeudi 13 novembre 2018 pour la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre.

À propos de Micropole | www.micropole.com

Micropole est une Entreprise de Services du Numérique, présente en Europe et en Asie, spécialisée dans les offres de Digital Experience, de Data Intelligence & Performance et de Data Gouvernance & Architecture. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la solution, ainsi que sur la formation. Leader dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe est également présent en Chine (Pékin, Shanghai et Hong Kong). Partenaire des principaux éditeurs de logiciels, Micropole regroupe près de 1 250 collaborateurs, réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et intervient auprès de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC 40). Micropole possède le label « Entreprise innovante » attribué par Bpifrance. Le groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris et est inscrit au segment Next Economy (Code ISIN : FR0000077570 – Code mnémo : MUN).

Information réglementée

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition du rapport financier semestriel Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55252-mise-a-dispo-rfs.pdf

© Copyright Actusnews Wire

© 2018 ActusNews