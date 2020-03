Micropole : MICROPOLE annonce avoir cédé sa filiale de formation Micropole Learning Solutions

Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, annonce avoir cédé sa filiale dédiée à la formation, Micropole Learning Solutions (MLS), à la société Le Pont.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie du Groupe visant à renforcer son positionnement focalisé sur l'innovation et la valeur ajoutée apportées à ses clients avec un résultat opérationnel courant supérieur à 8% à horizon 2021. Conformément aux objectifs communiqués dans le plan TARGET 21, cette cession relutive s'inscrit dans le recentrage des activités sur les offres stratégiques Data et Digital. Micropole poursuivra en 2020 le déploiement de ses nouvelles offres autour de la Data, d'AWS, d'Azure, de Salesforce et de Go Cloud & Security. Le Groupe Micropole maintiendra cependant des relations commerciales et techniques étroites avec MLS.

Dans les comptes consolidés 2019 qui seront présentés le 22 avril 2020 lors de la publication des résultats annuels, l'activité MLS sera considérée comme cédée et le chiffre d'affaires correspondant sera par conséquent neutralisé. Il s'en suivra une révision à hauteur de 3 millions d'euros du chiffre d'affaires consolidé de 118,4 millions d'euros qui a été publié le 13 février 2020. Les termes de la transaction ne sont pas divulgués.

« Je souhaite une pleine réussite à la société Le Pont et à ses fondateurs Erik Campanini et Vinarom Vilaihongs dans leur projet de développement de MLS. Je suis convaincu que les collaborateurs de la société seront les premiers bénéficiaires de la nouvelle dynamique apportée », a déclaré Christian Poyau, président-directeur général du Groupe.

« L'acquisition du savoir-faire démontré de MLS dans le domaine de la formation, du digital learning et learning management System auprès de grands clients internationaux s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement d'un groupe d'éducation digital de référence », ont déclaré Erik Campanini et Vinarom Vilaihongs, co-fondateurs de la société Le Pont.

Prochain rendez-vous financier le 22 avril 2020 pour la publication des résultats annuels 2019.

À PROPOS DE LE PONT | www.lepont-edu.com

Le Pont est un groupe d'éducation qui répond aux nouveaux enjeux de formation et de parcours professionnels que génère la transformation digitale de l'entreprise. Nous formons et accompagnons tout un chacun aux savoir-faire et savoir-être indispensables à la réussite et l'épanouissement professionnels dans un monde digitalisé. Notre écosystème fédère, autour des apprenants, des écoles, des start-ups et des entreprises. Nous rassemblons l'ensemble des parties prenantes dans des lieux uniques, physiques & digitaux. Cet écosystème d'éducation digitale nous permet de mettre en mouvement individus & organisations vers plus de leadership, d'innovation et de résilience.

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data & Digital Experience. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers…) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement. MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

CONTACTS

Agence Rumeur Publique | Stéphanie Muthelet | 01 55 74 52 28 | micropole@rumeurpublique.fr

Le Pont | Erik Campanini | erik@lepont-edu.com

Le Pont | Vinarom Vilaihongs | vinarom@lepont-edu.com

Micropole | Adeline Rajch | Responsable communication | 01 74 18 76 07 | arajch@micropole.com

Micropole | Nicolas Rebours | Relations investisseurs | 01 74 18 74 70 | nrebours@micropole.com

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62366-cp_micropole_cession-mls_020320_vdef.pdf

