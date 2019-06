Micropole : Micropole lance une offre cloud et cybersécurité pour accompagner la migration massive des entreprises vers le cloud public

Une démarche qui implique de réformer gouvernance et stratégie de sécurité

Levallois-Perret, le 19 juin 2019. Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Digital Experience, Data Intelligence & Performance, Data Gouvernance & Architecture, poursuit son développement axé sur l'innovation et la valeur ajoutée, et lance Go Cloud and Security. Cette offre, parfaitement complémentaire à ses activités data existantes, est une réponse aux besoins de protection des données et de prévention contre les cyberattaques des clients du groupe, dans un contexte où, selon IDC, 90% des entreprises françaises auront adopté plusieurs services et plateformes de Cloud Public d'ici 2020.

Le cloud, la référence des projets informatiques stratégiques des entreprises

Les migrations massives vers le cloud public, environnement technologique qui apporte performance, agilité, flexibilité et des déploiements ultra rapides, impacte les modèles et l'organisation des entreprises (données, services informatiques, applications…).

Afin d'accompagner les entreprises à prendre le virage du cloud public avec succès, Micropole renforce son offre. Avec Go Cloud & Security, le groupe propose les services suivants :

L'évaluation des opportunités des entreprises à évoluer vers le Cloud et les assister dans le choix des meilleures plateformes, services associés et opérateurs Cloud.

La définition du modèle idoine et le design de l'infrastructure cible.

Le conseil en matière d'organisation, de transition, ainsi que sur les ressources et compétences nouvelles à mobiliser.

L'accompagnement à la mise en œuvre de Proof of Concept (PoC), de pilotes, et la migration des applications, données et services IT.

Le conseil en intégration des outils de Management et d'optimisation Multi-Cloud.

L'offre cloud de Micropole s'appuie sur des hubs de compétences créés autour des solutions de ses partenaires AWS, Microsoft Azure, Salesforce et Alibaba Cloud.

Réformer la gouvernance et les solutions de sécurité en place

Dans un contexte de migration vers le cloud public et d'adoption rapide des innovations (IoT, Machine Learning, Big Data…), les entreprises s'exposent de plus en plus aux menaces informatiques. Le nombre de cyberattaques continue de croître de façon très significative (+41% par an en France*), exigeant de procéder à une mutation de la sécurisation des systèmes d'information.

Les entreprises doivent se doter d'une nouvelle gouvernance, de nouveaux outils et services en matière de sécurité.

Les équipes Go Cloud & Security de Micropole proposent ainsi des services adaptés aux enjeux et défis actuels :

Audit : Analyse des risques, vulnérabilités et conformités du SI. Architecture et outils de sécurité. Analyse des processus et opérations. Analyse post intrusion (Forensic). Des accès Cloud et risques associés.

Consulting : Evaluation de la stratégie, la gouvernance et recommandations Accompagnement dans la sécurisation des nouveaux projets Intégration des nouvelles technologies de sécurisation des environnements Cloud, Data, IoT…

Social engineering : Détection des comportements à risque et sensibilisation des collaborateurs à la manipulation psychologique (Social Engineering).

Training Formation des collaborateurs aux nouvelles solutions de sécurité liées aux applications, Datas, Cloud, IoT. Sensibilisation des collaborateurs aux enjeux, risques et Cyber-menaces.



« L'adoption du cloud public est une tendance forte au sein des grandes entreprises que nous accompagnons depuis des années sur toutes leurs problématiques autour de la data. Amplifié par la multiplication des applications et des données, ce phénomène représente un profond changement qui, mal géré, peut rapidement devenir problématique. Les entreprises qui migrent vers le cloud public minimisent souvent la sécurisation de ce nouvel environnement et l'impact sur leur gouvernance. Notre rôle est de les aider à appréhender ce virage stratégique dans son ensemble pour qu'elles puissent en tirer un véritable avantage concurrentiel », a commenté Christian Poyau, Président-Directeur Général du Groupe Micropole.



