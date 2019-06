Micropole : Micropole : mise à disposition du Document de Référence 2018

Levallois-Perret, le 27 juin 2019 - La société MICROPOLE a déposé le 26 juin 2019 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son document de référence 2018 sous le n°D.19-0613.

Ce document intègre notamment:

Le rapport financier annuel ;

Le rapport du Président du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise.

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Il peut être consulté sur le site internet de MICROPOLE www.micropole.com, rubrique investisseurs et sur le site de l'AMF à l'adresse www.amf-france.org

Prochain rendez-vous financier le jeudi 25 juillet 2019

pour la publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2019



À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Digitale Experience, de la Data Intelligence & Performance et de la Data Governance & Architecture. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1130 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, experts métiers, ingénieurs, UX designers…) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à sa réalisation, et sur la formation. MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

CONTACTS PRESSE

Agence Rumeur Publique | Stéphanie Muthelet | 01 55 74 52 28 | micropole@rumeurpublique.fr

Micropole | Marina Hathorn-Benatar | 01 74 18 76 98 | mbenatar@micropole.com

