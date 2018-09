Micropole : Micropole : résultats S1 et plan stratégique à 3 ans

Croissance du ROC en ligne avec les prévisions.

Annonce du plan stratégique TARGET 21 : CA 2021 à 160 M€ avec un résultat opérationnel courant supérieur à 8%.

En millions d'euros - Normes IFRS

(En cours d'audit) S1 2018 S1 2017* Chiffre d'affaires 54,5 55,6 Résultat opérationnel courant 2,0 1,9 En % du CA 3,7% 3,3% Charges et produits non opérationnels (0,9) (0,8) Résultat opérationnel 1,0 1,1 Résultat des activités poursuivies 0,3 0,5 Résultat des activités abandonnées 0 (0,3) Résultat net 0,3 0,2

(*) Retraité d'IFRS 15 entré en application au 1er janvier 2018. CA 2017 publié de 58,1M€ sur le semestre, et ROC en % du CA de 3,2%.

1/ Résultats financiers S1 2018 : progression du résultat opérationnel courant

Micropole, Groupe international en conseil et technologies numériques, spécialisé en Digital Experience, Data Intelligence & Performance et Data Gouvernance & Architecture, annonce avoir réalisé à l'issue du 1er semestre 2018, un chiffre d'affaires de 54,5 m€ contre 55,6 m€* en 2017 (-2,0%). Comme annoncé lors de la publication du 27 juillet, ce chiffre, conforme aux attentes du Groupe, a été impacté par les cessions d'activités et désinvestissements intervenus sur 2017 à hauteur de 2 millions d'euros. Sur le 1er semestre, à périmètre et taux de change constants, la progression du chiffre d'affaires s'élève à 2,5%.

Durant la période, l'activité à l'international a progressé de 8,4% sur le semestre, à périmètre et taux de change constants. En France, l'activité est restée stable, marquée par un fort dynamisme des régions (+16% sur S1 à périmètre constant) et une forte tension sur les ressources en Ile-de-France.

Porté par l'évolution positive du positionnement prix des prestations du Groupe, le résultat opérationnel courant enregistre son huitième semestre consécutif de croissance, avec une progression de 7,2% à 2 millions d'euros et s'établit à 3,7% du chiffre d'affaires, malgré un effet jour défavorable sur la période. A nombre de jours constant, le résultat opérationnel courant serait en amélioration de 1 point (4,3% vs 3,3% sur S1 2017).

Sur la zone Europe, le résultat opérationnel courant est en progression de 0,6 point et s'établit à 4,2%, porté essentiellement par l'amélioration des indicateurs opérationnels en Suisse, Benelux et en régions, ainsi que par le fort dynamisme commercial qui valide le positionnement du Groupe, basé sur les prestations à Valeur Ajoutée et l'Innovation à destination des directions Métiers, Digitales & IT.

Concernant les activités annexes sur la période, l'institut de formation du Groupe marque le son retour à l'équilibre opérationnel, alors que les activités en Chine ont été impactées par le retrait de plusieurs clients importants du territoire et un ralentissement des investissements.

Par ailleurs, des coûts non récurrents à hauteur de 0,9 millions d'euros dont 0,7 millions d'euros liés à la restructuration initiée en 2017 (baux commerciaux et indemnités de départs), ont affecté le résultat opérationnel. Le résultat net du Groupe sur la période s'établit de son côté à 0,3 millions d'euros.

Micropole conserve une structure financière solide avec une dette nette en diminution de 2,5 millions d'euros. La trésorerie s'établit à 7,9 millions d'euros contre 13,6 millions d'euros au 31/12/2017, sous l'effet de la saisonnalité. Les capitaux propres sont stables et s'élèvent à plus de 50 millions d'euros.

Recrutement

Sur un marché du recrutement toujours en tension, le groupe poursuit sa recherche active de consultants métiers, chefs de projets et experts data pour accompagner sa croissance. Le Groupe continue d'attirer les meilleurs talents du marché et, grâce au dynamisme de sa politique marque employeur, a renouvelé cette année encore ses labellisations Happy at Work for Starters et Happy Trainees.

2/ Plan financier stratégique TARGET 2021

Micropole annonce le lancement d'un plan stratégique à 3 ans baptisé Target 21. Celui-ci vise à conforter le positionnement du Groupe comme acteur de référence dans la création et la mise en œuvre de stratégies Data & Digital et à ramener le résultat opérationnel courant au niveau des meilleurs acteurs du Conseil et des Services.

La mise en œuvre va s'appuyer d'une part sur l'accentuation du positionnement et d'autre part sur plusieurs leviers opérationnels.

En termes d'objectifs financiers et à périmètre comparable, le Groupe vise un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros en 2021 avec un effectif de 1500 collaborateurs dans le monde, et un résultat opérationnel courant supérieur à 8%.

Une stratégie fondée sur la Valeur Ajoutée

Micropole est d'ores et déjà reconnu comme l'un des acteurs de référence pouvant assister ses clients depuis les phases très en amont de Conseil et de Création jusqu'à la mise en œuvre, et ce sur trois offres : Digital Experience (ex-Transformation digitale - agence Wide), Data Intelligence & Performance (ex–Pilotage de la performance), Data Gouvernance & Architecture (ex-Gouvernance des données).

La capacité à mettre en place des équipes transverses regroupant des consultants Marketing, des consultants Métiers, des Data Scientists et des ingénieurs est un point particulièrement différenciant.

En termes de croissance, Micropole va accélérer le déploiement de l'ensemble de ses offres dans ses implantations géographiques européennes (France, Suisse et Benelux), notamment par des opérations de croissance externe ciblées. Enfin, le Groupe travaille sur le lancement de nouvelles offres packagées autour de la Data fondées sur de nouveaux business model.

Face à un marché en forte croissance, le Groupe Micropole souhaite donc clairement privilégier l'innovation et la valeur ajoutée plutôt que le volume de chiffre d'affaires.

Trois leviers d'actions

Le plan d'action visant à la progression des marges s'appuie sur 3 leviers :

Efficacité commerciale meilleure segmentation des clients, poursuite de la montée en gamme des prestations autour du Conseil, augmentation du cross-selling.

Efficacité opérationnelle diminution du volume d'affaires en mode forfaitaire, création de Hub de compétences, optimisation des ressources.

Stratégie RH renforcement du management de proximité, gestion personnalisée de l'évolution des carrières, meilleure industrialisation du recrutement, implication plus forte des collaborateurs dans l'Innovation.



Plusieurs actions ont déjà été lancées sur le premier semestre 2018 et vont s'accentuer dans les mois à venir.

Pour Christian Poyau, co-fondateur et président de Micropole : « L'innovation technologique poursuit son accélération et les entreprises ont plus que jamais besoin de partenaires capables de comprendre parfaitement leurs enjeux et leurs métiers, d'innover à leurs côtés et de maitriser l'ensemble de la chaine de compétences.

Avec le plan Target 21, nous allons accélérer notre développement en profitant de la qualité de notre positionnement et avec comme principal objectif de ramener la rentabilité du Groupe Micropole au niveau des meilleurs acteurs du marché du Conseil et des Services ».

À propos de Micropole | www.micropole.com

Micropole est une Entreprise de Services du Numérique, présente en Europe et en Asie, spécialisée dans les offres de Digital Experience, de Data Intelligence & Performance et de Data Gouvernance & Architecture. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la solution, ainsi que sur la formation. Leader dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe est également présent en Chine (Pékin, Shanghai et Hong Kong). Partenaire des principaux éditeurs de logiciels, Micropole regroupe près de 1 250 collaborateurs, réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et intervient auprès de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC 40). Micropole possède le label « Entreprise innovante » attribué par Bpifrance. Le groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris et est inscrit au segment Next Economy (Code ISIN : FR0000077570 – Code mnémo : MUN).

