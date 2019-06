Levallois-Perret, le 7 juin 2019 - L'assemblée générale des actionnaires de MICROPOLE se tiendra le vendredi 28 juin 2019 au siège social 91-95 rue Carnot 92300 Levallois-Perret, à 9h00.

L'avis de réunion contenant l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote de ladite assemblée a été publié le 22 mai 2019 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).

La brochure de convocation, contenant le texte des résolutions ainsi que l'ensemble des documents et renseignements prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce, est tenue à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires et peut être consultée sur le site Internet de la société : www.micropole.com dans la rubrique investisseurs. Cette brochure est envoyée à tous les actionnaires dont les titres sont inscrits sous la forme nominative.

Les documents et informations prévus par l'article R. 225-73-1 du code de commerce figurent également sur le site Internet de la société, dans la rubrique « assemblée générale ».

Le rapport financier annuel 2018 est consultable sur le site Internet de la société : www.micropole.com dans la rubrique investisseurs.

Prochain rendez-vous financier le jeudi 25 juillet 2019

pour la publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2019



À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Digitale Experience, de la Data Intelligence & Performance et de la Data Governance & Architecture. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1130 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, experts métiers, ingénieurs, UX designers…) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à sa réalisation, et sur la formation. MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

CONTACTS PRESSE

Agence Rumeur Publique | Stéphanie Muthelet | 01 55 74 52 28 | micropole@rumeurpublique.fr

Micropole | Marina Hathorn-Benatar | 01 74 18 76 98 | mbenatar@micropole.com

Information réglementée

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l′AG Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-58775-micropole-exercice-2018-agm280619-communique-de-mise-a-disposition-des-documents-preparatoires.pdf Communiqués de mise à disposition de documents :- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l′AGCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews