Micropole : Rapport financier semestriel (clos au 30 juin 2019) (1093 ko)

RAPPORT D'ACTIVITE DU 1 er SEMESTRE 2019

1. Evénements importants survenus sur le semestre et leur incidence sur les comptes

Progression de tous les indicateurs financiers

Le Groupe Micropole a réalisé au 1er semestre 2019 un chiffre d'affaires de 57,3 millions d'euros contre 54,5 millions d'euros sur la même période en 2018, en hausse de 5,1%. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en croissance de 4,6%. A nombre de jours ouvrés constant (1 jour travaillé de moins entre S1 2019 et S1 2018), la progression sur le semestre est de 6%.

Le résultat opérationnel courant affiche une croissance de +10% et s'établit à 2,2 millions d'euros. A nombre de jours ouvrés constants, le résultat opérationnel courant serait en amélioration de 1 point (4,6% vs 3,6%).

Sur la zone Europe (Groupe hors Chine et Micropole Learning Solutions), le résultat opérationnel courant s'établit à 4.3%

Concernant les autres zones : l'activité de formation est à l'équilibre opérationnel, alors que les activités en Chine ont été impactées par un fort ralentissement du marché local.

Le résultat opérationnel atteint quant à lui 1,5 millions d'euros (+50%). Le résultat net part du groupe ressort à 0,5 million d'euros, contre les 0,3 million d'euros enregistrés sur le S1 2018.

Au 30 juin 2019, le Groupe conserve une structure financière solide, avec une trésorerie qui s'élève à 9,7 millions d'euros et un endettement financier net à 19,3 millions d'euros, pour des capitaux propres en hausse à 49,9 millions d'euros.

Stratégie RH

Malgré la tension permanente sur les ressources, S1 2019 est marqué par une croissance de 10% du recrutement en France et en Suisse. En parallèle de l'intensification de sa politique RH et Marque Employeur, tournées vers le recrutement et la fidélisation des talents, le Groupe a été de nouveau récompensé sur la période avec l'obtention des labels Happy at Work et Happy Trainees et a obtenu sa première labellisation Agile at Work.

2. Perspectives, principaux risques et incertitudes pour le semestre à venir

Hormis les incertitudes liées à l'évolution des conditions économiques du marché, le groupe considère que les principaux risques n'ont pas subi d'évolution significative par rapport à ceux identifiés dans le document de référence 2018 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 26 juin 2019 aux pages 65 à 68.

Perspectives / plan Target 21

Les perspectives sur le deuxième semestre restent toujours bien orientées. Soutenu par une bonne dynamique business liée à son positionnement et au renforcement récent des équipes commerciales, Micropole maintient ses prévisions de croissance de chiffre d'affaires et table sur la poursuite de l'amélioration de son ROC sur S2 2019.

Le Groupe Micropole réaffirme donc ses ambitions dans le cadre du plan TARGET 21, et en particulier de progression de sa rentabilité qui est l'objectif majeur.