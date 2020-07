Micropole : Trois nominations au sein du Comité Exécutif du Groupe Micropole

Antoine Amélineau, Directeur BU Data Intelligence & Performance Paris

Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, annonce trois nouvelles nominations au sein de son Comité Exécutif.

Ces nominations s'inscrivent dans la continuité de la stratégie du Groupe et de la mise en œuvre de ses fortes ambitions de développement. Fort d'un positionnement basé sur l'innovation et la valeur ajoutée de ses prestations, Micropole poursuit ainsi le déploiement de ses prestations liées à la Data et au Digital et également de ses nouvelles offres autour du Cloud et de la sécurité.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Antoine Amélineau, Antoine de Lasteyrie et Fabrice Perrin au sein du Comité Exécutif du Groupe. Leur expérience, leur capacité de leadership et leur engagement sont des atouts précieux pour répondre à nos fortes ambitions. Ensemble, ils forment une équipe de grande qualité à la hauteur des challenges que Micropole se fixe », a commenté Christian Poyau, co-fondateur et Président-Directeur Général de Micropole.

Antoine Amélineau, Directeur BU Data Intelligence & Performance Paris

Titulaire d'un DESS en Mathématiques Appliquées et Informatique en 1999, Antoine Amélineau débute sa carrière en tant que consultant chez Univers Informatique, société que Micropole rachète dès 2001. Il a été successivement consultant senior, chef de projet et manager avant de prendre la direction de l'entité Pilotage financier du Groupe en 2012. Il prend la direction de la BU Data intelligence & Performance en 2017.

Antoine de Lasteyrie, Directeur BU Digital Paris

Diplômé d'un Master en Économie de l'Université Paris II Panthéon-Assas, Antoine de Lasteyrie débute sa carrière en tant que consultant dans l'agence de publicité Ogilvy and Mather. Trois ans après, il rejoint l'agence de conseil media Carat et travaille sur les premières campagnes on-line pour les secteurs Automobile et Télécommunication. En 2000, il intègre le Groupe FullSIX et deviendra successivement Partner de l'agence digitale, CEO de l'agence Media&Advertising en 2010, puis Directeur Général de FullSIX France. Antoine de Lasteyrie a rejoint le Groupe Micropole en 2017 en tant que Directeur de la BU Digital. Il pilote également l'activité de WIDE France.

Fabrice Perrin, General Manager Suisse

Avec l'esprit et l'expérience d'un entrepreneur dans le digital et le cloud, Fabrice Perrin a occupé pendant 8 ans le poste de Head of Digital chez Blue-Infinity (Isobar), avant de rejoindre le Groupe Micropole et la direction de WIDE Switzerland. En 2019, il reprend la direction de Cross pour insuffler une meilleure transversalité entre les agences. Il est également à l'origine du Centre d'Excellence Salesforce du Groupe Micropole : albert agency. Passionné par les challenges, il est ambassadeur de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc®, et co-fondateur de l'Ultra-Trail World Tour, le circuit mondial de course longue distance.

