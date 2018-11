Micropole : croissance organique de 6,5% au 3e trimestre

14/11/2018 | 10:22

Micropole annonce avoir réalisé à l'issue du troisième trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros, soit une progression de 3,8% en données publiées et de 6,5% à périmètre et taux de change constants.



Toujours en organique, la croissance du groupe informatique dans la zone Europe (hors Micropole Institut) s'établit à 7%, marquant donc une progression soutenue des activités malgré une tension continue sur les ressources.



Micropole estime que sa croissance devrait se poursuivre sur la fin de l'année 2018 et réitère ses objectifs d'un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros et d'un résultat opérationnel courant supérieur à 8% à horizon 2021.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.