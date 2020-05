Micropole : fonde la « Master Data Alliance », une collaboration unique dans les domaines du MDM & du PIM

Une alliance stratégique de quatre partenaires de Stibo Systems pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale

Levallois-Perret, le 14 mai 2020. Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, annonce aujourd'hui le lancement de la « Master Data Alliance » aux côtés de Sigma IT, YellowGround et msg, une collaboration axée sur le Master Data Management (MDM) et le Product Information Management (PIM).

Avec l'intensification des stratégies de commerce multicanales, la gestion des données de référence de l'entreprise est reconnue comme un enjeu majeur pour les entreprises. Afin d'accompagner la mise en œuvre de ces stratégies à plus large échelle, quatre des entreprises européennes les plus expérimentées en conseil et technologies innovantes - Sigma IT, YellowGround, msg et Micropole -, toutes partenaires de Stibo Systems, ont décidé de former la « Master Data Alliance ».

« En tant que partenaires de Stibo Systems et connaissant nos activités respectives, nous avons constaté que nous partageons de nombreuses pratiques et des défis communs. Au bénéfice de notre expérience confirmée dans le MDM/PIM, cette alliance nous permet de renforcer notre offre pour accompagner nos clients dans leur transformation globale », a déclaré Jean-Christophe Picou, Partner Conseil Data Governance chez Micropole.

Cette alliance unique a été conçue pour construire, promouvoir et offrir à leurs clients communs des solutions et services toujours plus avancés et compétitifs en matière de gestion des données de référence multi-domaines (MDM) et de gestion d'informations produit (PIM).

Ce cadre collaboratif permettra à Micropole, Sigma IT, YellowGround et msg, d'assurer une couverture locale dans 11 pays en Europe centrale et dans les pays scandinaves, et dans 6 langues différentes. Les quatre entreprises regroupent plus de 90 experts dédiés et ont déjà réalisé plus d'une centaine de projets de mise en œuvre MDM et PIM.

« Grâce à la dimension paneuropéenne de la Master Data Alliance et à son expertise en MDM et PIM, nous pouvons aider les sociétés internationales qui souhaitent souvent un mélange de partenariats locaux, de connaissances business à l'échelle internationale, une solide expérience en gestion de projets et une bonne appréhension de la culture locale et d'entreprise », a déclaré Fredrik Larsson, Business Unit Manager chez Sigma IT.

Les quatre entreprises, qui comptent 20 000 collaborateurs et sont présents dans 25 pays, visent ainsi à mettre en commun leurs savoir-faire, leurs ressources, leurs expertises et leur passion pour accroître leur capacité à exécuter les projets PIM et MDM de leurs clients.

Le premier événement conjoint aura lieu lors du Stibo Connect 2020, du 14 au 16 septembre.

Pour en savoir plus sur la « Master Data Alliance » :www.masterdataalliance.com