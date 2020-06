Micropole : voit décerner le statut de partenaire Platinum Informatica et renforce son positionnement sur le marché de la gouvernance des données

Micropole obtient ainsi le niveau le plus élevé du programme Partenaires Informatica

Levallois-Perret, le 30 juin 2020. Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, annonce aujourd'hui le renforcement de son partenariat stratégique avec Informatica, leader de l'Enterprise Cloud Data Management, et obtient le statut de « Partenaire Platinum ».

Un partenariat historique pour un service global

Partenaire Informatica depuis 2002, cette distinction met en avant le savoir-faire de Micropole en matière d'intégration, de conseil et d'accompagnement des entreprises dans leurs projets de gouvernance et d'architecture de données. En rejoignant une liste très exclusive de partenaires « Platinum » en Europe, Micropole apporte une preuve supplémentaire de sa légitimité et de son expertise sur le marché de la gouvernance des données.

« Nous sommes ravis que Micropole atteigne ce statut de partenaire Platinum Informatica dans la région EMEA & LATAM et nous sommes impatients de continuer à développer notre collaboration avec Micropole pour accélérer les projets de transformation digitale « data driven ». Ce statut de partenaire Platinum reconnaît les capacités et l'engagement de Micropole pour adresser et résoudre les priorités et défis de nos clients, en particulier dans la gouvernance des données. De plus, les expertises à la fois métier et projet de Micropole sont des éléments essentiels pour le bon déploiement de nos solutions et donc la satisfaction de nos clients », confie Aslam Jamal, VP Channels EMEA & LATAM, Informatica.

L'intensification de la relation avec son partenaire Informatica permettra à Micropole de renforcer sa capacité d'innovation avec le leader mondial de la gestion de données d'entreprises dans le Cloud, afin d'accompagner leurs clients communs dans leur transformation numérique.

Réinventer la gouvernance et la conformité des données

Ce partenariat privilégié permet à Micropole de proposer des approches spécialisées (RGPD, Conformité KYC, etc.), de recommander des offres au plus près des attentes de ses clients, et de répondre au mieux à leurs enjeux et défis « métiers », quels que soient leur taille et leur secteur d'activité.

« Nous sommes fiers d'avoir obtenu le statut de partenaire Platinum avec Informatica. Cela récompense notre approche de la création de solutions « Data » orientées métier autant que notre expertise des solutions Informatica », déclare Pascal Anthoine, Partner Data Governance & Data Architecture chez Micropole.



Récompensé pour la qualité de ses projets de gouvernance des données, l'innovation mise en œuvre et l'implication de ses experts, Micropole conseille et accompagne les entreprises dans la mise en place de solutions pour les aider à gérer leurs données dans un souci de conformité, grâce à des données pertinentes, fiables et conformes. Avec cette nouvelle distinction « Platinum », le Groupe continuera à fournir des services de qualité pour proposer des solutions complètes qui rendent les organisations « data intelligentes ».