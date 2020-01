titi7511 - Resultat Opérationnel de MUN +140% = 19:09 10/10/07 Resultat Opérationnel de MUN +140% = 19:09 10/10/07

Résultats premier semestre 2007

Paris, le 10 octobre 2007





Forte progression de la rentabilité sur le semestre

Résultat Opérationnel Courant : + 140 %



En millions d'euros

Normes IFRS (*)

30 juin 2006 30 juin 2007

Chiffres d'affaires

34,3 36,7

Résultat opérationnel courant

0,5

1,2



Autres produits et charges opérationnels

(0,4)

(0,1)



Résultat opérationnel

0,0

1,1



Impôts et Charges financières (0,5)

(0,4)



Résultat net

(0,4)

0,7



(*) Chiffres audités





Micropole-Univers, société européenne de conseil et de services spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, de l’E-Business, du CRM et de l’ERP, a réalisé un chiffre d'affaires de 36,7 M€ au premier semestre 2007. Pour rappel, à taux de change et périmètre constant, la progression est de 8% par rapport à S1 2006, avec une augmentation de plus de 9% sur le deuxième trimestre.



La société enregistre un résultat opérationnel courant de 1,2 M€ au premier semestre 2007, en progression de 140 % par rapport à celui du premier semestre 2006. Le résultat opérationnel ressort à 1,1 M€, représentant 3% du chiffre d’affaires, compte tenu de la forte réduction des coûts de restructurations (division par quatre).



Enfin, après déduction du coût de l'endettement financier net (-0,4 M€) et de la charge d'impôt

(-0,1 M€), le résultat net du premier semestre 2007 s’établit à 700 K€, soit 2% du chiffre d’affaires, contre une perte de 400 K€ au premier semestre 2006.



Ces résultats traduisent le net redressement des activités de la société qui affiche une croissance organique significative et un retour à la rentabilité. Cette étape est en phase avec le plan de développement 2007-2009 et avec les objectifs intermédiaires fixés aux différentes entités du groupe :



• Concernant l’activité Services en France, le premier semestre a permis de constater la pertinence de la nouvelle organisation par offres, mise en place au début 2007. Le chiffre d’affaires de l’activité Business Intelligence au premier semestre 2007 a notamment augmenté de près de 18% par rapport à la même période de l’exercice fiscal précédent. Les effectifs ont progressé de 7% malgré une tension toujours sensible sur le marché du recrutement.



• L’activité Conseil, regroupée au sein de l’entité Micropole-Univers Consulting, a vu son chiffre d’affaires progresser de plus de 18% sur le semestre. L’évolution positive des effectifs de cette structure à Paris et en régions devrait permettre de conserver le même niveau de croissance sur le second semestre.



• L’activité Formation a effacé sur le premier semestre la perte de chiffre d’affaires consécutive à la fermeture de l’activité Alternance en 2006. À périmètre identique, la progression du chiffre d’affaires est de 7% sur le semestre écoulé. Cette croissance devrait, là aussi, s’accentuer durant le deuxième semestre.



• Enfin, l’activité en Suisse a continué à progresser avec une croissance de plus de 10% sur la période, notamment marquée par la réalisation d’applications métier de grande envergure et par une forte augmentation des projets de Business Intelligence. Les perspectives de développement sont toujours excellentes, l’activité étant notamment tirée par la montée en puissance des services autour de la BI et des nouvelles offres (CRM et ERP), ainsi que celle des missions de conseil.



Déploiement de la stratégie de développement



Fondée sur un positionnement résolument industriel et la qualité d’offres à forte valeur ajoutée, la stratégie de développement de Micropole-Univers sur les trois prochaines années vise à accentuer la place du groupe en tant qu’acteur spécialisé leader sur ses marchés et à améliorer significativement le niveau de marge nette.



Cette stratégie présentée au début de l’exercice 2007, s’appuie sur quatre grands axes :



• Le développement des offres actuelles, et en premier lieu de la Business Intelligence, secteur d’activité dans lequel Micropole-Univers possède une place de leader en raison de ses compétences métiers, de son expertise technologique et de ses capacités d’intégrateur. Des nouveaux partenariats ont été ouverts durant le premier semestre et le déploiement s’est accentué dans toutes les entités géographiques.



• L’ouverture de nouvelles activités en complément des offres actuelles et répondant aux mêmes critères de spécialisation et de valeur ajoutée. L’offre ERP a été mise en place au mois de juin et rencontre d’ores et déjà un fort succès sur le marché.



• La croissance de l’activité Conseil avec un rythme soutenu autant sur des offres sectorielles que sur des offres métiers. Des entités Conseil ont été créées dans deux agences régionales durant le premier semestre. Une nouvelle offre va être mise en place durant le deuxième semestre. Cette capacité à se positionner très en amont des projets sur des missions à forte valeur ajoutée est un des points forts et différenciateurs de Micropole-Univers.



• Le développement de l’activité à l’international qui représente à ce jour environ 20% du chiffre d’affaires total. L’accroissement des missions menées à l’international pour le compte de ses clients est très significatif sur le premier semestre.



Dans tous ces domaines, le groupe travaille activement en parallèle sur plusieurs dossiers d’acquisition concernant des sociétés rentables dans des domaines très ciblés et de petite taille. Les différentes opérations de consolidation dans le domaine des éditeurs de Business Intelligence offre également des opportunités intéressantes de développement sur ses métiers.





Perspectives



Le groupe s’attend à une amplification de cette dynamique de croissance du chiffre d’affaires au cours du deuxième semestre, notamment liée à la montée en puissance de ses nouvelles offres. Plus d’une trentaine de nouveaux comptes clients significatifs ont été ouverts depuis le début d’année et l’en-vue commercial est toujours supérieur à celui de 2006.



Par ailleurs, les opérations intermédiaires prévues dans le cadre de la cession de la participation de Micropole-Univers au capital de la société Cross Systems Company à la société Sinouhé Immobilier se poursuivent sur le second semestre. L’apport partiel d'actif de Cross Systems Company à sa filiale Cross Systems Ingénierie a été approuvé par les actionnaires de Cross Systems Company lors de l'assemblée générale mixte tenue le 29 juin 2007. Les opérations d’augmentation du capital de Cross Systems Company sont en cours d’instruction par l’Autorité des Marchés Financiers et devraient se dérouler rapidement pour permettre la finalisation des opérations d’ici la fin de l’année.



« Les résultats du premier semestre, même s’ils ne représentent qu’une première étape, confirment la nouvelle dynamique de développement de Micropole-Univers et sont en phase avec notre plan de développement à trois ans », déclare Christian Poyau, Président Directeur Général de Micropole-Univers. « L’enrichissement de nos dernières offres et le renforcement de nos partenariats vont contribuer à accélérer cette évolution. Nous sommes donc confiants dans notre capacité à faire progresser notre chiffre d’affaires et à améliorer encore de manière significative le résultat opérationnel associé. »





