Microsoft Corporation : Le courant acheteur devrait perdurer 06/02/2020 | 15:26

Cours d'entrée : 180.97$ | Objectif : 196.9$ | Stop : 169.4$ | Potentiel : 8.8% Le titre Microsoft Corporation a connu récemment une impulsion haussière marquée par un retour des volumes et de la volatilité. Cette configuration technique suggère une poursuite de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 196.9 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Microsoft Corporation représente actuellement 5.11 % du portefeuille Investisseur USA. Une position a été ouverte le 04/12/2018 au cours de 110.83 $. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur USA géré par Zonebourse.com.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 42% à l'horizon 2022.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 139.44 USD.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 197.15 USD. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 180.12 USD.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 31.62 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Logiciels - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MICROSOFT CORPORATION 14.08% 1 314 173 ATLASSIAN CORPORATION PLC 21.80% 36 711 SPLUNK INC. 9.42% 24 751 SYNOPSYS 11.93% 22 704 SEA LIMITED 13.90% 21 119 CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.. 7.15% 20 528 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS,.. 4.36% 16 335 OKTA, INC. 12.39% 16 113 CITRIX SYSTEMS, INC. 11.35% 15 957 TYLER TECHNOLOGIES, INC. 10.07% 12 531 STONECO LTD. 5.99% 12 287

Données financières (USD) CA 2020 142 Mrd EBIT 2020 52 253 M Résultat net 2020 43 762 M Trésorerie 2020 71 353 M Rendement 2020 1,12% PER 2020 31,6x PER 2021 28,5x VE / CA2020 9,11x VE / CA2021 8,08x Capitalisation 1 368 Mrd Prochain événement sur MICROSOFT CORPORATION 12/02/20 Goldman Sachs Technology and Internet Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 35 Objectif de cours Moyen 197,12 $ Dernier Cours de Cloture 179,90 $ Ecart / Objectif Haut 16,7% Ecart / Objectif Moyen 9,57% Ecart / Objectif Bas -3,28% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Satya Nadella Chief Executive Officer & Non-Independent Director Bradford L. Smith President & Chief Legal Officer John Wendell Thompson Independent Chairman Jean-Philippe Courtois President-Global Sales, Marketing & Operations Amy E. Hood Chief Financial Officer & Executive Vice President