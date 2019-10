Microsoft : Jefferies relève son opinion

08/10/2019 | 14:22

Jefferies relève son opinion sur Microsoft de 'sous-performance' à 'achat' et son objectif de cours de 93 à 160 dollars, dans le cadre d'une note sectorielle où il indique 'ajuster certaines positions pour être plus défensif'.



'Nous voyons une large activité diversifiée avec une excellente visibilité qui dispose d'un horizon clair de croissance à deux chiffres des revenus pour l'avenir prévisible', affirme le broker à propos du géant informatique.



Jefferies apprécie aussi le dossier Microsoft pour d'autres raisons, tels que ses multiples moteurs de croissance (Azure, Office, LinkedIn), son soutien par des dynamiques séculaires favorables et son retour continu de capitaux aux actionnaires.



