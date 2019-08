Microsoft : Wedbush reste à 'surperformance'

29/08/2019 | 13:57

L'analyste Wedbush confirme ce jeudi son avis positif sur le titre Microsoft, avec une recommandation “Surperformance” (à l'achat, donc), complétée par un objectif de cours de 160 dollars.



“Nous pensons que Microsoft reste dans une position enviable pour le reste de 2019 et pour 2020 après le succès de son offre Cloud, et bénéficie de sa vision stratégique pour Office 365 et Azure. Jusqu'ici, concernant le trimestre qui se termine en septembre, nous assistons à une nette accélération des performances Cloud d'entreprise, plus grandes et plus stratégiques (tant au niveau national qu'européen), et nous pensons que Redmond est sur le point de se tailler la part du lion lors de la prochaine phase du déploiement du cloud, en comparaison avec Amazon”, retient notamment le broker.



La cible de Wedbush est ainsi à comparer avec un cours actuel de l'ordre de 135 dollars.





