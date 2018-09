Intelligence artificielle: Uber ouvre un laboratoire à Toronto

Montréal (awp/afp) - Le groupe américain Uber a annoncé jeudi un investissement "de plus" de 200 millions de dollars canadiens (132 millions d'euros) sur cinq ans au Canada afin d'établir à Toronto un laboratoire dédié à sa populaire application de réservation de voiture avec chauffeur.

Soulignant les atouts du Canada "dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et du génie informatique", Uber a expliqué vouloir ouvrir début 2019 "un nouveau pôle d'ingénierie" dans la métropole canadienne, qui se consacrera à "la construction, l'exploitation et la mise à jour continue de l'infrastructure et du système de gestion électronique" de ses produits.

Uber veut notamment que ce laboratoire, son huitième hors des Etats-Unis, aide au "déploiement plus rapide des nouvelles fonctionnalités" de son application, comme les vélos électriques Jump et les trottinettes électriques, a-t-il indiqué dans un communiqué.

"Des centaines de nouveaux emplois" seront ainsi créés dans les prochaines années au Canada, a assuré la société américaine.

Cet investissement doit également servir à agrandir le "centre international de conduite automatisée ATG" qu'a ouvert Uber à Toronto en mai 2017 et qui a déjà permis d'"ajouter de nouvelles fonctionnalités à la flotte de voitures autonomes d'Uber", grâce notamment à l'intelligence artificielle.

Le Canada a attiré ces derniers mois de nombreux investissements étrangers dans le domaine de l'IA, notamment Microsoft, Facebook, Google ou Thales, en raison du bassin nourri de chercheurs gravitant autour des universités de Toronto et de Montréal.

afp/ol