LINKEDIN : vers un journalisme de plus en plus participatif

50 journalistes répartis dans 10 pays ont récemment été recrutés. D’autres embauches sont prévues.

Isabelle Roughol, directrice adjointe de la rédaction internationale de LINKEDIN, ancienne journaliste au Figaro, a déclaré récemment aux Echos « nous pratiquons un journalisme participatif qui dépend beaucoup d’interactions de nos membres entre eux ».

Depuis que MICROSOFT a racheté LINKEDIN en 2016, l’équipe rédactionnelle à plus que doublé. La première fonction de l’équipe est de pratiquer la curation des 2 millions de contenus partagés tous les jours sur le réseau social.

« Curation » est une francisation du même mot anglais et cela consiste à sélectionner, éditer et partager les contenus les plus pertinents sur un sujet donné et jugés utiles pour les internautes. Cela permet d’alimenter un site sans produire soi-même le contenu même si la plupart du temps le site renvoie sur la source originale.

LINKEDIN a enregistré une augmentation de 40% du temps de sessions au niveau mondial par rapport à l’année dernière et ses revenus ont bondi de 37% d’avril à juin selon la maison mère MICROSOFT.

Entretiens volés auprès de « grands noms d’entreprises » réalisés en studio ou en version mobile sur le reste du globe, podcasts en anglais, Work in progress consacrés au monde du travail ont vu le jour l’an dernier.

Un « journalisme conversationnel » a également été lancé sur la plateforme. Après le choix d’un thème, des interlocuteurs sont invités à partager avec leur réseau leur point de vue sur le sujet. C’est ainsi par exemple que des professionnels du monde des transports se sont exprimés sur l’impact d’UBER et de sa régularisation à New-York.

Ce concept « d’optimisation de partage d’expérience entre professionnels » sera bientôt inauguré en France.

Analyses des tendances économiques dans divers secteurs d’activité, recherches d’embauches dans une profession, compétences les plus recherchées et entreprises les plus en demande sont enfin ce qui distingue LINKEDIN en matière de journalisme.

LINKEDIN est donc une marque de MICROSOFT coté en Bourse à New-York. Le cours de l’action MICROSOFT était de 108,40 USD ce 24 août dernier, en progression de +47,91% sur un an et de +209,35% sur cinq ans.