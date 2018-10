La valeur du jour à Wall Street - MICROSOFT : Bruxelles donne son aval au rachat de GitHub

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Microsoft (+1,63% à 110,28 dollars) affiche l’une des plus fortes hausses de l’indice Dow Jones alors que la Commission européenne a donné son feu vert au rachat de GitHub. Le numéro un mondial des logiciels avait annoncé début juin l’acquisition pour 7,5 milliards de dollars en titres du service web d'hébergement et de développement de logiciels. Bruxelles a conclu que l'opération concernée n'entraverait pas l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés en cause et que Microsoft n'aurait aucune raison de s'en prendre à la nature ouverte de la plateforme GitHub.L'entité issue de la concentration resterait en effet confrontée à une concurrence importante de la part d'autres acteurs sur les marchés des plateformes de développement de logiciels et des éditeurs de code.S'agissant de la nature ouverte de GitHub, la Commission européenne a estimé que Microsoft a intérêt à la maintenir. La raison en est qu'un tel comportement réduirait la valeur de GitHub aux yeux des développeurs désireux et en mesure de changer de plateforme.GitHub, qui continuera d'être opérée de façon indépendante, rejoindra la division Intelligent Cloud. Cette dernière chapeaute les produits et services liés aux serveurs, comme Windows Server, SQL Server et Azure (cloud commercial).Cette transaction aurait un impact positif au niveau du bénéfice opérationnel ajusté de Microsoft Corp au cours de l'exercice 2020 et sera dilutif de moins de 1% sur les deux exercices précédents.