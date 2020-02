La valeur du jour à Wall Street - MICROSOFT lance un avertissement : la division " Windows " n'atteindra pas ses objectifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Microsoft perd 3,01% à 165 dollars, figurant ainsi parmi les principales baisses de l’indice Dow Jones en compagnie des autres valeurs technologiques, Apple et Intel. Le numéro un mondial des logiciels a lancé hier soir un avertissement sur ses ventes en raison d’impact de l’épidémie de coronavirus sur sa chaîne d'approvisionnement. Il concerne sa division More Personal Computing, qui comprend en particulier le système d'exploitation Windows, ses tablettes Surface et sa console Xbox, pour laquelle il visait des revenus compris entre 10,75 et 11,15 milliards de dollars au troisième trimestre." Bien que nous constations une forte demande de Windows conforme à nos attentes, la chaîne d'approvisionnement reprend ses activités normales à un rythme plus lent que prévu ", a expliqué la firme de Redmond. Cette dernière avait pourtant fourni une fourchette d'objectifs plus large qu'à l'accoutumée afin de prendre en compte l'incertitude liée au coronavirus. Microsoft a ajouté que la demande pour Windows était forte et en ligne avec les attentes.Il ne s'agit donc que d'un problème d'offre à la différence d'Apple, qui est, lui confronté à une demande et à une offre insuffisantes.JPMorgan estime que si les revenus de la division More Personal Computing étaient inférieurs de 1 milliard de dollars à ses attentes, l'impact au niveau du bénéfice par action serait situé entre 3 et 8 cents. L'analyste signale aussi que cette division est la moins stratégique du groupe.Les autres objectifs du groupe n'ont pas été modifiés.Dans le détail, les revenus de la division Intelligent Cloud, qui chapeaute les produits et services liés aux serveurs, comme Windows Server, SQL Server et Azure (cloud commercial), sont anticipés ce trimestre entre 11,85 et 12,05 milliards de dollars.La division Productivity and Business Processes, qui comprend aussi Office 365 Commercial, Dynamics (solutions métiers) et Skype, cible un chiffre d'affaires situé entre 11,5 et 11,7 milliards de dollars.