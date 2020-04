La valeur du jour à Wall Street - MICROSOFT : résultats meilleurs que prévu grâce au cloud

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Microsoft (+1,09% à 179,36 dollars) affiche l'une des rares progressions de l'indice Dow Jones. Deux mois après son avertissement sur ses ventes lié à sa division windows, le géant informatique a fait un quasi sans faute au premier trimestre, délivrant des performances meilleures que prévu pour toutes ses activités. Ses prévisions de revenus pour le trimestre en cours sont inférieures aux attentes, mais Microsoft se distingue de nombreuses autres sociétés en présentant des objectifs. Pour JPMorgan, le groupe est « Aligné sur la façon dont le monde sera, et non sur la façon dont il était ».La firme de Redmond (Washington) a bénéficié de sa position de deux mondial du cloud du fait d'une nette augmentation de la demande dans ce domaine en raison du confinement.Elle a enregistré au troisième trimestre, clos fin mars, un bénéfice net en progression de 22% à 10,75 milliards de dollars, soit 1,40 dollar par action. Le consensus a été dépassé de 13 cents. Le chiffre d'affaires de Microsoft a atteint pour sa part 35 milliards de dollars, en hausse de 15% sur un an, alors que les analystes attendaient un hausse de seulement 10%.La firme co-fondée par Bill Gates a profité du dynamisme de sa division Intelligent Cloud, qui chapeaute les produits et services liés aux serveurs, comme Windows Server, SQL Server et Azure (cloud commercial). Elle a vu ses ventes bondir de 27% à 12,28 milliards de dollars alors que le groupe anticipait au mieux 12,05 milliards de dollars. Le marché anticipait 11,79 milliards de dollars.Azure s'est de nouveau distinguée, voyant ses ventes augmenter de 59% en données brutes. Elles ont aussi progressé de 61% à taux de change constants. La croissance d'Azure a ralenti par rapport au trimestre précédent où elle avait augmenté de respectivement 62% et 64%. JPMorgan explique qu'elle affiche une croissance supérieur de 20 points à celle du numéro un mondial, AWS, à ce stade de son développement.La division Productivity and Business Processes, qui comprend aussi Office 365 Commercial, Dynamics (solutions métiers) et Skype, a affiché des revenus en augmentation de 15% à 11,74 milliards de dollars. Microsoft ciblait un chiffre d'affaires situé entre 11,5 et 11,7 milliards de dollars et le marché anticipait 11,53 milliards de dollars.A l'origine de l'avertissement de fin février, la division More Personal Computing, qui comprend en particulier le système d'exploitation Windows, ses tablettes Surface et sa console Xbox, a aussi fait mieux qu'attendu. Les revenus sont en hausse de 3% à 10,99 milliards de dollars. Microsoft visait des revenus compris entre 10,75 et 11,15 milliards de dollars et Wall Street tablait sur 10,46 milliards de dollars.Sur le trimestre en cours, Microsoft prévoit des revenus entre 35,85 et 36,8 milliards de dollars, à comparer au consensus de 36,52 milliards de dollars.