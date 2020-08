La valeur du jour à Wall Street - MICROSOFT : tic-tac pour le rachat de TikTok US

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sous la pression des autorités américaines, les activités américaines de l’application de vidéo TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, pourrait être rachetées par Microsoft. Les deux groupes ont confirmé la tenue de discussions, entamées depuis plusieurs semaines, et en Bourse, l’action Microsoft progresse de 3,80% à 212,80 dollars. ByteDance a choisi cette solution car il craignait que son application soit bannie des Etats-Unis, comme elle l’avait été en Inde. Dans les deux pays, Pékin est dans le collimateur du pouvoir en place.Officiellement, l'administration Trump s'inquiétait que les autorités chinoises obtiennent des données recueillies auprès des Américains par et que cette dernière diffuse la propagande de Pékin et censure certains contenus politiques ne convenant pas au Parti communiste chinois.Si un temps ce week-end, Donald Trump s'est opposé à un rachat par Microsoft, une conversation avec son PDG, Satya Nadella, a remis la transaction sur les rails. Le géant des logiciels souhaite finaliser ses discussions d'ici le 15 septembre. La firme technologique s'est engagée à acquérir TikTok sous réserve d'un examen complet de la sécurité.Entre autres mesures, Microsoft veillerait à ce que toutes les données privées des utilisateurs américains de TikTok soient transférées aux États-Unis et y restent. Dans la mesure où ces données sont actuellement stockées ou sauvegardées en dehors des États-Unis, le groupe veillerait à ce que ces données soient supprimées des serveurs situés en dehors du pays après leur transfert.Microsoft serait le propriétaire et l'exploitant de TikTok aux Etats-Unis, en Australie, Canada et Nouvelle-Zélande. Seul le Royaume-Uni manque à cette liste pour qu'elle soit comparable à celle des " Five Eyes ", une alliance d'agences de renseignement crée après la Seconde Guerre Mondiale.UBS entrevoit plusieurs raisons pourquoi le groupe s'y intéresse. Premièrement, Microsoft a montré un intérêt général pour l'acquisition d'entreprises de réseau, y compris LinkedIn (réseau professionnel), GitHub (réseau de développeurs), et Minecraft (réseau de jeux). TikTok correspond à ce profil, en apportant une communauté élargie dans l'environnement plus large de Microsoft. La re-plateformisation de TikTok sur Azure pourrait également apporter une preuve précieuse concernant l'évolutivité et la sécurité d'Azure. Enfin, le succès de TikTok pourrait donner un nouveau visage au positionnement concurrentiel de Microsoft face à des sociétés comme Google, Facebook et Amazon, qui sont fortes dans la sphère des consommateurs et qui empiètent de plus en plus sur le fief de Microsoft.Du point de vue de la valorisation, Morningstar pense que l'activité américaine de TikTok vaut entre 5 et 11 milliards de dollars alors que la presse a évoqué des montant allant jusqu'à 30 milliards de dollars.Pour UBS, un tel montant ne représente pas un obstacle, LinkedIn a été racheté pour 26 milliards de dollars et Microsoft a généré 45 milliards de dollars de cash flow sur l'exercice 2020.