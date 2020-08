MICROSOFT : UBS reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 232 dollars sur Microsoft après l’annonce de discussions en vue du rachat des activités américaines de TikTok. Le bureau d’études entrevoit plusieurs raisons pourquoi le groupe s’y intéresse. Premièrement, Microsoft a montré un intérêt général pour l'acquisition d'entreprises de réseau, y compris LinkedIn (réseau professionnel), GitHub (réseau de développeurs), et Minecraft (réseau de jeux). TikTok correspond à ce profil, en apportant une communauté élargie dans l'environnement plus large de Microsoft.La re-plateformisation de TikTok sur Azure pourrait également apporter une preuve précieuse concernant l'évolutivité et la sécurité d'Azure. Enfin, le succès de TikTok pourrait donner un nouveau visage au positionnement concurrentiel de Microsoft face à des sociétés comme Google, Facebook et Amazon, qui sont fortes dans la sphère des consommateurs et qui empiètent de plus en plus sur le fief de Microsoft.