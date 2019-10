MICROSOFT : remporte un contrat de 10 milliards dans le cloud avec le Pentagone, à la barbe d'AMAZON

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM -0.92% 1748.49 17.27% MICROSOFT CORPORATION 2.85% 144.7199 38.56%

Microsoft a remporté un contrat de cloud computing d’une valeur de 10 milliards de dollars avec le ministre américain de la Défense sur une période de 10 ans. Le Pentagone a indiqué qu’il s’agissait d’Infrastructure as a service (ressources informatiques comme le stockage ou l'utilisation de serveurs) et de PaaS (plateforme en tant que service) Amazon était pourtant considéré comme le favori."Nous sommes surpris de cette conclusion. AWS est clairement le leader du cloud computing, et une évaluation détaillée des offres comparatives conduit clairement à une conclusion différente " a déclaré à la presse américaine un porte parole de l'activité cloud du cybermarchand.