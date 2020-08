MICROSOFT : souhaite boucler le rachat de TikTok aux États-Unis d'ici le 15 septembre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Suite à une conversation entre le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le président Donald J. Trump, Microsoft est prêt à poursuivre les discussions pour explorer l'achat de TikTok aux États-Unis. Le géant des logiciels souhaite finaliser ses discussions d'ici le 15 septembre. Microsoft est pleinement conscient de l'importance de répondre aux préoccupations du Président. La firme technologique s'engage à acquérir TikTok sous réserve d'un examen complet de la sécurité et à fournir des avantages économiques appropriés aux États-Unis, y compris au Trésor américain.Microsoft serait le propriétaire et l'exploitant de TikTok aux Etats-Unis, en Australie, Canada et Nouvelle-Zélande.Entre autres mesures, Microsoft veillerait à ce que toutes les données privées des utilisateurs américains de TikTok soient transférées aux États-Unis et y restent. Dans la mesure où ces données sont actuellement stockées ou sauvegardées en dehors des États-Unis, Microsoft veillerait à ce que ces données soient supprimées des serveurs situés en dehors du pays après leur transfert.